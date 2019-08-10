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РИА Новости

Военных наградили за ликвидацию паводка в Тулунском районе

13:51, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Светлана ЗадераЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Власти Иркутской области поблагодарили и наградили военных РФ, которые помогали в ликвидации последствий паводка в Тулунском районе, сообщило министерство обороны.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек. За время паводка были подтоплены почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.
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"В городе Тулун состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих группировки Минобороны России, принимавших участие в ликвидации последствий паводка в Тулунском районе Иркутской области", - говорится в сообщении.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и мэр города Тулуна Юрий Карих поблагодарили военнослужащих за оказание помощи местному населению, наиболее отличившимся из них были вручены почетные грамоты и ценные подарки, отметили в Минобороны.
Группировка военнослужащих Минобороны России по оказанию помощи в ликвидации последствий паводка в Тулунском районе Иркутской области насчитывала около 1 тысячи человек, порядка 120 единиц военной и специальной техники. Всего за время работы группировка Минобороны очистила от завалов 100 гектаров территории в Тулуне, разобрала более 70 разрушенных паводком домов, которые не пригодны для жизни.
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Паводок в Иркутской областиСергей ЛевченкоИркутская областьТулунРоссияБезопасностьОбщество
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