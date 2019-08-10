Военных наградили за ликвидацию паводка в Тулунском районе

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Власти Иркутской области поблагодарили и наградили военных РФ, которые помогали в ликвидации последствий паводка в Тулунском районе, сообщило министерство обороны.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек. За время паводка были подтоплены почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.

"В городе Тулун состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих группировки Минобороны России, принимавших участие в ликвидации последствий паводка в Тулунском районе Иркутской области", - говорится в сообщении.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и мэр города Тулуна Юрий Карих поблагодарили военнослужащих за оказание помощи местному населению, наиболее отличившимся из них были вручены почетные грамоты и ценные подарки, отметили в Минобороны.