Российская команда победила в гонке "Курсантский бросок"

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 10 авг - РИА Новости. Команда Московского высшего общевойскового командного училища стала победителем гонки "Курсантский бросок".

Награды победителям вручил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Вторыми к финишу пришли курсанты Военная академии воздушно-космической обороны из Твери, на третью ступень пьедестала поднялась команда Рязанского воздушно-десантного училища.

"Вы показали силу, ловкость, выносливость и умение работать в команде, что очень важно", - сказал Панков, награждая победителей.

"Что касается "Курсантского броска", то мы будем серьезно работать над его развитием, совершенствованием. И я глубоко убежден, что многих из вас мы увидим на трассах "Курсантского броска", - продолжил замминистра.

В финале гонки приняли участие 30 команд высших военных учебных заведений и студенты, обучающиеся по программам военной подготовки в военных учебных центрах при гражданских вузах, которые уже победили в гонках, прошедших во всех военных округах.

Команды прошли восьмикилометровую полосу с 20 специальными препятствиями.

На всех этапах забегов с препятствиями приняли участие более 1 тысячи человек из 127 команд со всей России.