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РИА Новости

Российская команда победила в гонке "Курсантский бросок"

13:42, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОтборочный этап конкурса "Курсантский бросок" в Приморье
Отборочный этап конкурса Курсантский бросок в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 10 авг - РИА Новости. Команда Московского высшего общевойскового командного училища стала победителем гонки "Курсантский бросок".
Награды победителям вручил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
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Вторыми к финишу пришли курсанты Военная академии воздушно-космической обороны из Твери, на третью ступень пьедестала поднялась команда Рязанского воздушно-десантного училища.
"Вы показали силу, ловкость, выносливость и умение работать в команде, что очень важно", - сказал Панков, награждая победителей.
"Что касается "Курсантского броска", то мы будем серьезно работать над его развитием, совершенствованием. И я глубоко убежден, что многих из вас мы увидим на трассах "Курсантского броска", - продолжил замминистра.
В финале гонки приняли участие 30 команд высших военных учебных заведений и студенты, обучающиеся по программам военной подготовки в военных учебных центрах при гражданских вузах, которые уже победили в гонках, прошедших во всех военных округах.
Команды прошли восьмикилометровую полосу с 20 специальными препятствиями.
На всех этапах забегов с препятствиями приняли участие более 1 тысячи человек из 127 команд со всей России.
Старт финальной гонке дали статс-секретарь, заместитель министра обороны Николай Панков и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Гонка проводится совместно с лигой "Гонка героев".
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