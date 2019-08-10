Полиция Копенгагена опубликовала фото подозреваемого во взрыве

СТОКГОЛЬМ, 10 авг - РИА Новости. Полиция Копенгагена в субботу утром опубликовала в Twitter фото подозреваемого во взрыве у здания полиции в районе Норребро.
На фото с камер видеонаблюдения мужчина стоит спиной. Он полностью одет в черное, его голова покрыта капюшоном. В руке он держит пластиковый пакет из супермаркета. "Предполагаемый преступник - мужчина в возрасте 15-25 лет, рост 170-180 см, среднего телосложения", - говорится в сообщении на сайте полиции.
I forbindelse med eksplosionen i nat i Hermodsgade efterlyser vi denne mand, der var iklædt mørkt tøj og har båret på en plastikpose formentlig fra Rema 1000. Vi opfordrer desuden alle, der har været i området i nat til at kontakte os på 1-1-4 #politidk https://t.co/mTwZfWNRGt pic.twitter.com/DLKwTHa9ur— Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) August 10, 2019
Взрыв произошел около 04.00 по местному времени в субботу (05.00 мск). Взрывной волной в здании частично выбило окна и стеклянные двери, пострадавших нет. Это второй подобный инцидент за неделю, во вторник взрыв прогремел у здания налоговой инспекции в Копенгагене, никто не пострадал.