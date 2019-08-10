Правительство одобрило распределение субсидий для реализации нацпроектов

Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" предусматривает распределение субсидий на содействие созданию в регионах РФ новых мест в общеобразовательных организациях на 2019 и 2020 годы и на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных регионах на 2019 год, а также на плановый период 2020 и 2021 годов. Также субсидии выделяются на содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях в сельской местности и посёлках городского типа.