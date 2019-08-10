Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T12:43Z
https://ria.ru/20190810/1557371366.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155573/02/1555730240_0:287:3106:2034_1036x0_80_0_0_92a9ac2db1948bcd4854de1a6c7e4b93.jpg
РИА Новости

Правительство одобрило распределение субсидий для реализации нацпроектов

12:43, 10 августа 2019
833
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правительство РФ на заседании одобрило распределение субсидий регионам для реализации национальных проектов "Образование" и "Демография", сообщается на сайте кабинета министров.
"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание
5 августа, 21:29РИА Новости
Медведев поручил привлечь к ответственности сорвавших сроки нацпроектов
Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" предусматривает распределение субсидий на содействие созданию в регионах РФ новых мест в общеобразовательных организациях на 2019 и 2020 годы и на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных регионах на 2019 год, а также на плановый период 2020 и 2021 годов. Также субсидии выделяются на содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях в сельской местности и посёлках городского типа.
Также субсидируется создание дополнительных мест для детей от полутора до трёх лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
Проект распоряжения предлагает утвердить новое распределение субсидий.
Добавляется, что принятие проекта распоряжения поможет достижению целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав нацпроектов "Образование" и "Демография".
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. 7 августа 2019
7 августа, 14:59РИА Новости
Губернатор Ставрополья попросил включить регион в программу нацпроекта
310005
Обсудить 0
Правительство РФРоссияОбществоЭкономика
Рекомендуем
Артист балета Сергей Полунин во время публичного интервью
Сергей Полунин назначен и. о. ректора Севастопольской академии хореографии
РИА
Новости
Школьная ярмарка
В России введут национальный стандарт на школьную форму
Первоклассники на уроке
Эксперт рассказала, как не разориться при подготовке детей к учебному году
Последний звонок для выпускников российских школ
Стандарт школьной формы должен предполагать разнообразие, заявили в Госдуме
Лента
новостей
Дети на модном показе школьной формы
Роскачество дало советы по выбору школьной формы
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В "Росатоме" рассказали подробности взрыва при испытаниях ракеты
Надежда Савченко на берегу Балтийского моря
Видео с купающейся в платье Савченко высмеяли в Сети
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
На согласованный митинг в центре Москвы вышли около 20 тысяч человек
Стенд компании Huawei
Huawei и Сбербанк ведут переговоры по обслуживанию Huawei Pay
Заключенный Джеффри Эпстин
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
. Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом Ночные волки международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе за рулем мотоцикла Урал с коляской. 10 августа 2019
Путин приехал на байк-шоу на мотоцикле "Урал"
Добыча бурого угля роторным экскаватором
Правительство одобрило проект о добыче попутных полезных ископаемых
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил об "исторической победе", которую Турция одержит в августе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
22:20Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля
22:09Российские военные зафиксировали 24 обстрела в Идлибской зоне деэскалации
22:03Омбудсмен разбирается с ситуацией с задержанием подростков после акции
Лента новостейМолния