Правительство одобрило распределение субсидий для реализации нацпроектов

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правительство РФ на заседании одобрило распределение субсидий регионам для реализации национальных проектов "Образование" и "Демография", сообщается на сайте кабинета министров.
"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" предусматривает распределение субсидий на содействие созданию в регионах РФ новых мест в общеобразовательных организациях на 2019 и 2020 годы и на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных регионах на 2019 год, а также на плановый период 2020 и 2021 годов. Также субсидии выделяются на содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях в сельской местности и посёлках городского типа.
Также субсидируется создание дополнительных мест для детей от полутора до трёх лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
Проект распоряжения предлагает утвердить новое распределение субсидий.
Добавляется, что принятие проекта распоряжения поможет достижению целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав нацпроектов "Образование" и "Демография".