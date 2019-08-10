Правительство одобрило проект о 3D-моделях при регистрации патентов

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о возможности прилагать к заявке на регистрацию объекта интеллектуальной собственности (ИС) его трёхмерные модели в электронной форме, сообщается на сайте кабинета министров.
"Одобрить проект ФЗ "О внесении изменений в Гражданский кодекс РФ" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Добавляется, что законопроект направлен на развитие цифровых сервисов в области экспертизы и государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности. Законопроектом предлагается также установить возможность включать в заявки на объекты интеллектуальной собственности трёхмерные модели этих объектов в электронной форме.
По действующему законодательству заявки на объекты интеллектуальной собственности могут содержать, в том числе, чертежи и другие материалы, если они необходимы для их понимания. Как отмечается в сообщении кабмина, характеристики и требования к 3D-моделям будут устанавливаться актами Минэкономразвития, регламентирующими предоставление госуслуг Роспатентом.