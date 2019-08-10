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РИА Новости

Группа байкеров с Украины собирается приехать в Крым с флагом УССР

12:27, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на море из иллюминатора каюты парусника "Херсонес" в Ялте
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Группа байкеров с Украины собирается приехать на байк-шоу в Крым с флагом Украинской ССР, сообщил лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург).
В субботу 10 августа на горе Гасфорта под Севастополем состоится международное байк-шоу, кульминация которого в этом году будет называться "Тень Вавилона". Организаторы обещают удивить трюковыми постановками, огнедышащими гигантскими декорациями, спецэффектами, выступлениями известных артистов.
"У нас на байк-шоу будут гости из Украины. Они намеревались приехать к нам с флагом УССР. Это смелые ребята, я снимаю перед ними шляпу", - сказал РИА Новости Залдастанов.
По его словам, никакие политические преграды и шантаж не заставят братские народы забыть о своей великой истории и общих славянских корнях.
"Вся санкционная политика против Крыма рано или поздно разобьется о дружбу между народами. Чем больше вводится санкций, тем сильнее к ним сопротивление у простых людей", - отметил Залдастанов.
Флаг Украинской Советской Социалистической Республики, использовавшийся в 1950-1991 годах, представляет собой полотнище из двух горизонтально расположенных полос: две трети ширины флага составляет полоса красного цвета, одну треть - лазоревого. Также на флаге изображены серп и молот, а над ними пятиконечная звезда с золотой каймой.
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