Группа байкеров с Украины собирается приехать в Крым с флагом УССР

Вид на море из иллюминатора каюты парусника "Херсонес" в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Группа байкеров с Украины собирается приехать на байк-шоу в Крым с флагом Украинской ССР, сообщил лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург).

В субботу 10 августа на горе Гасфорта под Севастополем состоится международное байк-шоу, кульминация которого в этом году будет называться "Тень Вавилона". Организаторы обещают удивить трюковыми постановками, огнедышащими гигантскими декорациями, спецэффектами, выступлениями известных артистов.

"У нас на байк-шоу будут гости из Украины. Они намеревались приехать к нам с флагом УССР. Это смелые ребята, я снимаю перед ними шляпу", - сказал РИА Новости Залдастанов.

По его словам, никакие политические преграды и шантаж не заставят братские народы забыть о своей великой истории и общих славянских корнях.

"Вся санкционная политика против Крыма рано или поздно разобьется о дружбу между народами. Чем больше вводится санкций, тем сильнее к ним сопротивление у простых людей", - отметил Залдастанов.