На байк-шоу в Крым прибыла рекордная колонна мотоциклистов из Европы

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Рекордная колонна байкеров из европейских стран прибыла на байк-шоу в Крым, сообщил лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург).
В субботу 10 августа на горе Гасфорта под Севастополем состоится международное байк-шоу, кульминация которого в этом году будет называться "Тень Вавилона". Организаторы обещают удивить трюковыми постановками, огнедышащими гигантскими декорациями, спецэффектами, выступлениями известных артистов.
"На байк-шоу прибыла колонна мотоциклистов из европейских стран. Такой большой колонны, как в этом году, я не припомню. Знаково, что колонна европейцев ехала вместе с колонной Донбасса. Символично, что европейцы, прежде чем ехать в Крым, побывали на Донбассе. В колонне несколько сотен мотоциклистов", - сказал РИА Новости Залдастанов.
Лидер мотоклуба "Ночные волки" подчеркнул, что, встречая гостей, был удивлен столь длинной колонне.
"Меня очень порадовало, что люди приехали, несмотря на большое расстояние. В колонне очень много байкеров из Германии, Сербии, Болгарии, Словакии, Чехии. Балканские страны практически все присутствуют. Люди в майках с нашим президентом, с сердцем, на котором изображены Россия и Германия. Кроме того, ожидается приезд ребят из Финляндии и даже из Австралии", - отметил Залдастанов.