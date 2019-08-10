На байк-шоу в Крым прибыла рекордная колонна мотоциклистов из Европы

Георгиевская ленточка на мотоцикле одного из участников российского мотоклуба "Ночные волки". Архивное фото

Георгиевская ленточка на мотоцикле одного из участников российского мотоклуба "Ночные волки"

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Рекордная колонна байкеров из европейских стран прибыла на байк-шоу в Крым, сообщил лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург).

В субботу 10 августа на горе Гасфорта под Севастополем состоится международное байк-шоу, кульминация которого в этом году будет называться "Тень Вавилона". Организаторы обещают удивить трюковыми постановками, огнедышащими гигантскими декорациями, спецэффектами, выступлениями известных артистов.

"На байк-шоу прибыла колонна мотоциклистов из европейских стран. Такой большой колонны, как в этом году, я не припомню. Знаково, что колонна европейцев ехала вместе с колонной Донбасса. Символично, что европейцы, прежде чем ехать в Крым, побывали на Донбассе. В колонне несколько сотен мотоциклистов", - сказал РИА Новости Залдастанов.

Лидер мотоклуба "Ночные волки" подчеркнул, что, встречая гостей, был удивлен столь длинной колонне.