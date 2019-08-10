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РИА Новости

Московский зоопарк в субботу работает в штатном режиме

12:09, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГлавный вход Московского зоопарка
Главный вход Московского зоопарка
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Главный вход Московского зоопарка. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Московский зоопарк в субботу работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба зоосада на своей странице в Facebook.
В пятницу зоопарк был закрыт в связи с ухудшением погодных условий.
"Рады сообщить, что зоопарк вновь открыт для посещения. А значит, полюбоваться на представителей фауны разных континентов каждый желающий может с 7.30 до 22.00. И пусть пасмурная погода вас не пугает: даже в такие не слишком погожие дни многие животные очень активны, а кто-то и вовсе радуется наступившей прохладе - например, морские котики, белые медведи, овцебыки и другие обитатели зоопарка", - говорится в сообщении.
Согреться и переждать дождь можно в одном из теплых закрытых павильонов.
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Вчера, 11:54РИА Новости
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