Московский зоопарк в субботу работает в штатном режиме

"Рады сообщить, что зоопарк вновь открыт для посещения. А значит, полюбоваться на представителей фауны разных континентов каждый желающий может с 7.30 до 22.00. И пусть пасмурная погода вас не пугает: даже в такие не слишком погожие дни многие животные очень активны, а кто-то и вовсе радуется наступившей прохладе - например, морские котики, белые медведи, овцебыки и другие обитатели зоопарка", - говорится в сообщении.