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РИА Новости

Авиация МЧС сбросила за сутки 768 тонн воды на очаги лесных пожаров

11:13, 10 августа 2019
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© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Авиация МЧС России за прошедшие сутки сбросила 768 тонн воды на наиболее сложные участки природного пожара, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС РФ.
"В течение суток воздушными судами МЧС России было произведено 64 слива и сброшено больше 768 тонн воды на наиболее сложные участки возгораний", - говорится в сообщении.
Тушение лесных пожаров
9 августа, 13:35РИА Новости
Лесные пожары во всем мире тушат одинаково, заявили в Авиалесоохране
Согласно данным, в Якутии природные пожары тушили два самолета Бе-200ЧС, которые произвели 39 сливов и сбросили 468 тонн воды, также в Иркутской области к тушению привлекались два самолета Бе-200ЧС, которые произвели 25 сливов, сбросив 300 тонн воды. При этом в Красноярском крае авиация не работала из-за погодных условий.
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МЧСБе-200МЧС РФКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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