Авиация МЧС сбросила за сутки 768 тонн воды на очаги лесных пожаров

"В течение суток воздушными судами МЧС России было произведено 64 слива и сброшено больше 768 тонн воды на наиболее сложные участки возгораний", - говорится в сообщении.

Согласно данным, в Якутии природные пожары тушили два самолета Бе-200ЧС, которые произвели 39 сливов и сбросили 468 тонн воды, также в Иркутской области к тушению привлекались два самолета Бе-200ЧС, которые произвели 25 сливов, сбросив 300 тонн воды. При этом в Красноярском крае авиация не работала из-за погодных условий.