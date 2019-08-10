В Танзании при ЧП с бензовозом погибли более 50 человек

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Более 50 человек погибли в результате аварии с бензовозом на востоке Танзании, сообщает в субботу местная газета Citizen.

"Более 50 человек погибли, после того как бензовоз перевернулся и загорелся в Мсамву в городе Морогоро. Группа мотоциклистов, которые скопились в районе, чтобы собрать топливо, - среди тех, кто сгорел заживо", - говорится в сообщении газеты в Twitter.