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РИА Новости

В Танзании при ЧП с бензовозом погибли более 50 человек

11:13, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкВид на набережную города Занзибара
Вид на набережную города Занзибара
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Вид на набережную города Занзибара. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Более 50 человек погибли в результате аварии с бензовозом на востоке Танзании, сообщает в субботу местная газета Citizen.
"Более 50 человек погибли, после того как бензовоз перевернулся и загорелся в Мсамву в городе Морогоро. Группа мотоциклистов, которые скопились в районе, чтобы собрать топливо, - среди тех, кто сгорел заживо", - говорится в сообщении газеты в Twitter.
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Морогоро входит в десятку самых крупных городов Танзании, он расположен примерно в 260 километрах от столицы.
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