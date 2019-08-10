ФСО: погода не помешает разводу караулов Президентского полка на ВДНХ

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Дождливая погода не помешает проведению церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка в субботу на территории ВДНХ, сообщили РИА Новости в пресс-службе на Федеральной службы охраны РФ.

В субботу в полдень запланирован развод конных и пеших караулов Президентского полка. В этот же день на ВДНХ откроется выставка автомобилей советских и российских руководителей, в том числе машин "Аурус".