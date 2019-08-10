В Сирию за сутки вернулись более двух тысяч беженцев из Иордании и Ливана

Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией. Архивное фото

Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Более двух тысяч беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 2 115 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 381 человек (женщин – 115, детей – 195), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 734 человек (женщин – 520, детей – 884)", - говорится в сообщении.

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств в Сирию вернулся 349 186 беженец: более 111 тысяч из Ливана и почти 238 тысяч из Иордании.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 38 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.