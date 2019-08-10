Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T11:04Z
https://ria.ru/20190810/1557369405.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155634/02/1556340272_0:107:2948:1765_1036x0_80_0_0_ef18f9e433efbd6f5c1e61516ac19f56.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более двух тысяч беженцев из Иордании и Ливана

11:04, 10 августа 2019
266
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСтоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Более двух тысяч беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 2 115 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 381 человек (женщин – 115, детей – 195), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 734 человек (женщин – 520, детей – 884)", - говорится в сообщении.
Вид на Алеппо
Вчера, 10:53Война в Сирии
Россия за сутки зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии
Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств в Сирию вернулся 349 186 беженец: более 111 тысяч из Ливана и почти 238 тысяч из Иордании.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 38 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
400000
Обсудить 0
Война в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Вид на Алеппо
Россия за сутки зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии
РИА
Новости
Сирийские беженцы из района Пальмиры в палаточном лагере в пригороде Хомса
В ООН квалифицировали санкции ряда стран против Сирии как жесткую блокаду
Ситуация в Йемене
Йеменские сепаратисты установили контроль над военным лагерем в Адене
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил об "исторической победе", которую Турция одержит в августе
Лента
новостей
Полицейский в Кабуле
В Афганистане ликвидировали более 30 боевиков в ходе авиаударов
Город Бенгази, Ливия
Взрыв заминированного автомобиля в Бенгази унес жизни двух человек
Артиллеристы сирийской армии готовятся к боевым стрельбам на позициях в провинции Идлиб на северо-запад Сирии
Сирийские войска отразили атаку террористов в Идлибе
Военнослужащие Сирийской Арабской армии
Сирийская армия освободила от боевиков несколько деревень на юге Идлиба
Военнослужащие армии США во время операции Непоколебимая решимость на ближнем Востоке
В ходе операции на севере Ирака погиб американский военнослужащий
Руководитель движения Альтернатива Олег Мельников
Посольство проверит информацию о не вышедшем на связь из Идлиба россиянине
Бойцы в городе Аден. Йемен
В Йемене не менее 75 человек пострадали при столкновениях
Город Аден, Йемен
В МИД Йемена назвали события в Адене переворотом
Город Аден, Йемен
В стычках в лагере охраны президентского дворца в Йемене погибли 30 человек
Турецкие солдаты на границе между Турцией и Сирией
Эксперт прокомментировал переговоры Турции и США по безопасной зоне в Сирии
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Стрелявший в норвежской мечети возможно убил свою родственницу
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
22:20Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля
22:09Российские военные зафиксировали 24 обстрела в Идлибской зоне деэскалации
Лента новостейМолния