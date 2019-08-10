Послом Греции в России станет Катерина Насика, сообщил источник

АФИНЫ, 10 авг - РИА Новости. Новым послом Греции в России станет Катерина Насика, сообщил РИА Новости источник в правительственных кругах Греции.
Решение о назначении было принято на заседании правительственного совета по внешней политике и обороны.
Насика была представителем Греции в Международной организации гражданской авиации IKAO в Канаде.
Сейчас послом Греции в Москве является Тасия Афанасиу. Она лишь в начале июля вручила верительные грамоты президенту России.
Афанасиу - карьерный дипломат, на дипломатической службе с 1984 года. Она работала в посольствах Греции в Венгрии, Албании, Ватикане. Была послом в Сирии и Польше. В 2015 году Афанасиу возглавила дипломатическое бюро министра иностранных дел Никоса Котзиаса. В 2017 году назначена послом Греции в Италии. Посол Греции в Москве по совместительству представляет страну в Белоруссии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане.
Новое правительство Греции меняет послов в ряде стран.