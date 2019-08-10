Россия за сутки зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 24 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 30, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – десять, Идлиб – два, Латакия ­– 12. Турецкой частью представительства зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – два, Идлиб – 12, Латакия – шесть, Хама – десять", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.