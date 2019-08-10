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РИА Новости

Нижегородские власти поддержат средний и малый бизнес

10:50, 10 августа 2019
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© Фото : пресс-служба Губернатора и ПравительстваГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
УФА, 10 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что региональные власти выделят 96 миллионов рублей муниципалитетам для развития среднего и малого бизнеса, сообщили в пресс-службе руководителя области.
"Субсидии в размере 96 миллионов рублей из областного бюджета получат муниципалитеты Нижегородской области на местные программы развития предпринимательства. Об этом решении заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
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"На региональном уровне мы приняли решение увеличить господдержку малого и среднего бизнеса. Новые меры станут дополнением к мероприятиям нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - приводит слова Никитина пресс-служба.
По данным областного Минпрома, предоставление субсидий муниципалитетам будет осуществляться по итогам конкурсного отбора, который будет объявлен в сентябре 2019 года. Размер субсидии - от 300 тысяч до 30 миллионов рублей.
"По предварительным оценкам экспертов, в конечном счете, государственной поддержкой смогут воспользоваться более 300 предпринимателей из районов области, что позволит создать около 500 новых рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса", - отметил губернатор.
Ранее власти сообщали, что региональный центр и 17 окон "Мой бизнес" откроются в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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