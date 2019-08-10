Нижегородские власти поддержат средний и малый бизнес

УФА, 10 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что региональные власти выделят 96 миллионов рублей муниципалитетам для развития среднего и малого бизнеса, сообщили в пресс-службе руководителя области.

"Субсидии в размере 96 миллионов рублей из областного бюджета получат муниципалитеты Нижегородской области на местные программы развития предпринимательства. Об этом решении заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

"На региональном уровне мы приняли решение увеличить господдержку малого и среднего бизнеса. Новые меры станут дополнением к мероприятиям нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - приводит слова Никитина пресс-служба.

По данным областного Минпрома, предоставление субсидий муниципалитетам будет осуществляться по итогам конкурсного отбора, который будет объявлен в сентябре 2019 года. Размер субсидии - от 300 тысяч до 30 миллионов рублей.

"По предварительным оценкам экспертов, в конечном счете, государственной поддержкой смогут воспользоваться более 300 предпринимателей из районов области, что позволит создать около 500 новых рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса", - отметил губернатор.