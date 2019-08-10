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РИА Новости

ВТБ закрыл сделку по приобретению 50%+1 акций ГК "Рустранском"

10:20, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве
Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Банк ВТБ и акционеры Группы компаний "Рустранском" закрыли сделку по приобретению Группой ВТБ 50% +1 акция ГК РТК, сделка вписывается в стратегию банка по объединению активов в области транспортной экспортной логистики на зерновом рынке, сообщается в пресс-релизе ВТБ.
"Одна из приоритетных задач акционеров - модернизация существующей зерновой логистической инфраструктуры в России. Это позволит максимально эффективно реализовывать экспортный зерновой потенциал страны, а также повысит конкурентоспособность российского зерна на международном рыке", - говорится в сообщении.
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Как отметил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, приобретение доли в ГК РТК органично вписывается в стратегию группы ВТБ на зерновом рынке, которая предусматривает достижение синергии за счет объединения активов в области транспортной экспортной логистики и трейдинга, что позволит повысить эффективность отрасли в масштабах страны.
В вою очередь, президент ГК РТК Константин Засов заявил, что российский рынок специализированных перевозок в последние годы демонстрировал динамичный рост и сейчас настала пора его качественной трансформации.
"Мы должны сделать так, чтобы инфраструктура рынка стала современной и отвечала вызовам времени. Мы видим колоссальные возможности кооперации с крупнейшим в стране банковским институтом, который заинтересован совместно с участниками рынка осуществить важнейший для страны проект" - привели в пресс-службе слова Засова.
Группа компаний "РТК" — многопрофильный железнодорожный холдинг, работающий на рынке перевозок насыпных и лесных грузов. Входит в пятерку крупнейших независимых операторов подвижного состава в РФ по объему вагонного парка, управляя парком из 68 тысяч вагонов.
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