В Москве на фестивале "Sолома" в субботу выступят молодые поэты и музыканты

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Писатели, фотографы, музыканты и артисты поделятся своим творчеством на литературно-музыкальном фестивале "Sолома" в субботу в саду "Эрмитаж" в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В саду "Эрмитаж" 10 августа пройдет литературно-музыкальный фестиваль "Sолома" ... На фестивале откроется сразу несколько площадок. На одной из них с 16.00 свои произведения будут читать начинающие литераторы", - говорится в сообщении.