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РИА Новости
Культура

В Москве на фестивале "Sолома" в субботу выступят молодые поэты и музыканты

10:14, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовПосетители в саду "Эрмитаж" в Москве
Посетители в саду Эрмитаж в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Посетители в саду "Эрмитаж" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Писатели, фотографы, музыканты и артисты поделятся своим творчеством на литературно-музыкальном фестивале "Sолома" в субботу в саду "Эрмитаж" в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"В саду "Эрмитаж" 10 августа пройдет литературно-музыкальный фестиваль "Sолома" ... На фестивале откроется сразу несколько площадок. На одной из них с 16.00 свои произведения будут читать начинающие литераторы", - говорится в сообщении.
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Еще на двух площадках сыграют группы Shoo и "Завтра май". На большой сцене выступят New Life Brass, Dezery, писатель Вася Аккерман и хедлайнер праздника группа Guru Groove Foundation. А для фотографов будет выставка-галерея "Сушка", которую любой желающий сможет дополнить своими работами.
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