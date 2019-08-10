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РИА Новости

Число погибших в результате оползня в Мьянме возросло до 29 человек

09:48, 10 августа 2019
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© AFP 2019Полиция Мьянмы
Полиция Мьянмы
© AFP 2019
Полиция Мьянмы. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Число погибших в результате оползня в штате Мон на юго-востоке Мьянмы возросло до 29 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на пожарную службу.
Ранее сообщалось о 15 погибших.
Последствия оползня в поселке Паунг в штате Мон на юго-востоке Мьянмы
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"Поисково-спасательные операции проводились для поиска других выживших и тел, заваленных потоком грязи и камней от обрушения (горного склона - ред.)", - заявил агентству представитель пожарной службы Мьянмы.
Оползень был вызван проливными дождями. Из-за сильных ливней в поселке Паунг несколько поселков были затоплены, ряд школ были временно закрыты.
"Еще семь тел были обнаружены сегодня утром, и около 47 пострадавших были спасены к настоящему времени", - заявил представитель администрации поселка Паунг У Зоу Мо Аунг.
Согласно данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA), за последние два дня в Мьянме в результате наводнения почти 12 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. На данный момент, общее число людей, размещенных в эвакуационных пунктах, превысило 38 тысяч человек.
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