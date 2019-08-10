Число погибших в результате оползня в Мьянме возросло до 29 человек

"Поисково-спасательные операции проводились для поиска других выживших и тел, заваленных потоком грязи и камней от обрушения (горного склона - ред.)", - заявил агентству представитель пожарной службы Мьянмы.

Оползень был вызван проливными дождями. Из-за сильных ливней в поселке Паунг несколько поселков были затоплены, ряд школ были временно закрыты.

"Еще семь тел были обнаружены сегодня утром, и около 47 пострадавших были спасены к настоящему времени", - заявил представитель администрации поселка Паунг У Зоу Мо Аунг.

Согласно данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA), за последние два дня в Мьянме в результате наводнения почти 12 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. На данный момент, общее число людей, размещенных в эвакуационных пунктах, превысило 38 тысяч человек.