На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 авг - РИА Новости. Рыбоконсервный завод сахалинской компании "Лаперуз" в субботу загорелся в портовом городе Холмске, сообщили журналистам в региональном правительстве.

"Пожарные сработали быстро и грамотно. Открытое пламя ликвидировано очень оперативно, никто не пострадал, угрозы для города и его жителей нет", - отметил глава региона Валерий Лимаренко, который держит ситуацию на контроле.

По информации мэра Холмского района Алексея Летечина, который сразу прибыл на место происшествия, возгорание распространилось на площади 300 квадратных метров, но в помещении нет воспламеняющихся веществ, поэтому угроза переноса огня на другие цеха, соседние строения и лесной массив отсутствует.