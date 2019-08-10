На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 авг - РИА Новости. Рыбоконсервный завод сахалинской компании "Лаперуз" в субботу загорелся в портовом городе Холмске, сообщили журналистам в региональном правительстве.
"Пожарные сработали быстро и грамотно. Открытое пламя ликвидировано очень оперативно, никто не пострадал, угрозы для города и его жителей нет", - отметил глава региона Валерий Лимаренко, который держит ситуацию на контроле.
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По информации мэра Холмского района Алексея Летечина, который сразу прибыл на место происшествия, возгорание распространилось на площади 300 квадратных метров, но в помещении нет воспламеняющихся веществ, поэтому угроза переноса огня на другие цеха, соседние строения и лесной массив отсутствует.
"Сейчас продолжаем ликвидировать отдельные очаги. На месте работают 29 сотрудников пожарного расчета и 11 единиц техники. Пожару был присвоен второй класс опасности. По факту возгорания проводится проверка", - добавил глава администрации района.