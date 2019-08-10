Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 авг - РИА Новости. Израильские военные застрелили четырех вооруженных палестинцев, которые вступили с ними в бой, пытаясь пересечь границу сектора Газа, сообщила РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы.

Израильтяне говорят, что им удалось предотвратить "очень серьезную" диверсию, но пока не берутся конкретизировать, каковы были планы боевиков и к какой из группировок они принадлежали.

"Террористов заметили с помощью камер слежения, когда они ползли в направлении границы, намереваясь ее пересечь. Как только один из террористов попытался залезть на забор, наши войска открыли огонь. В ходе короткой перестрелки, которая продолжалась считанные минуты, все четверо террористов были убиты", - рассказал на брифинге один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

Боевики, по его словам, тоже стреляли по военным и бросили в них гранату. С израильской стороны потерь нет. На телах погибших, которые были одеты в разнотипный камуфляж, найдены автоматы АК-47 и гранатомет РПГ с несколькими выстрелами, ножницы для разрезания стальной проволоки и пакеты медикаментов, назначение которых израильтяне сейчас выясняют.

"Мы считаем ХАМАС ответственным за любые насильственные действия с территории сектора Газа вне зависимости от того, кто их совершает - боевики ХАМАС или других организаций. Мы ожидаем, что ХАМАС, если оно не стоит за такими событиями, будет их предотвращать", - сказал Конрикус.

Он отметил, что на прошлой неделе примерно на том же участке границы была предотвращена попытка проникновения вооруженного палестинца, который был также ликвидирован. В нем военные опознали активиста ХАМАС, но пришли к выводу, что он действовал по собственной инициативе.