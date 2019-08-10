Израильские военные нейтрализовали группу боевиков на границе Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 авг - РИА Новости. Израильские военные нейтрализовали группу вооруженных палестинцев, которые вступили с ними в бой, пытаясь пересечь границу сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Со стороны израильтян пострадавших нет, о потерях с противоположной стороны информации пока не поступало.

"Сегодня рано утром войска Армии обороны Израиля засекли несколько террористов, приближавшихся к (пограничному) забору безопасности на юге сектора Газа. Террористы были вооружены автоматами АК-47, гранатометами и ручными гранатами", - говорится в пресс-релизе.

Военные говорят, что открыли огонь по боевикам и "нейтрализовали" их после того, как один из палестинцев пересек линию пограничных заграждений.