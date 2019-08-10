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РИА Новости

Жителей Ачинска предостерегли от лесных прогулок в зоне ЧС

06:17, 10 августа 2019
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© REUTERS / Dmitry DubВзрыв на военном складе под Ачинском
Взрыв на военном складе под Ачинском
© REUTERS / Dmitry Dub
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Администрация Ачинска Красноярского края предостерегла людей от прогулок по лесам и сбора ягод с грибами в зоне ЧС.
Новый пожар на военном складе под Ачинском произошел после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа. Девять человек пострадали при взрыве боеприпаса возле железной дороги на перегоне Улуй-Ачинск в Красноярском крае, четверо из них госпитализированы, в свою очередь сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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9 августа, 20:59РИА Новости
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"Городские власти предупреждают ачинцев о запрете сбора грибов и ягод в лесных территориях, попадавших в зону ЧС. В настоящее время на местности работают военные саперы, и пока они не удостоверятся, что окрестная территория безопасна, рекомендовано отказаться от лесных прогулок", - говорится в сообщении на портале администрации Ачинска и городского совета депутатов.
Уточняется, что запрещается посещать леса в районах деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский рудник и села Заворки. Кроме того, в администрации попросили сообщать о найденных неразорвавшихся снарядах.
"В случае обнаружения неразорвавшихся и взрывоопасных предметов обращаться на телефоны горячей линии: 8 (39151) 6-13-49; 8 (39151) 6-13-99", - говорится в сообщении.
Ранее, 5 августа, пожар со взрывами произошел на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Тогда также был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. На следующий день пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и частной застройке.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайАчинскБезопасностьПроисшествия
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