Жителей Ачинска предостерегли от лесных прогулок в зоне ЧС

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Администрация Ачинска Красноярского края предостерегла людей от прогулок по лесам и сбора ягод с грибами в зоне ЧС.

Новый пожар на военном складе под Ачинском произошел после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа. Девять человек пострадали при взрыве боеприпаса возле железной дороги на перегоне Улуй-Ачинск в Красноярском крае, четверо из них госпитализированы, в свою очередь сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Городские власти предупреждают ачинцев о запрете сбора грибов и ягод в лесных территориях, попадавших в зону ЧС. В настоящее время на местности работают военные саперы, и пока они не удостоверятся, что окрестная территория безопасна, рекомендовано отказаться от лесных прогулок", - говорится в сообщении на портале администрации Ачинска и городского совета депутатов.

Уточняется, что запрещается посещать леса в районах деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский рудник и села Заворки. Кроме того, в администрации попросили сообщать о найденных неразорвавшихся снарядах.

"В случае обнаружения неразорвавшихся и взрывоопасных предметов обращаться на телефоны горячей линии: 8 (39151) 6-13-49; 8 (39151) 6-13-99", - говорится в сообщении.