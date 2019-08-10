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РИА Новости

Число жертв муссона на юге Индии увеличилось до 35, пишут СМИ

05:25, 10 августа 2019
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© REUTERS / SIVARAM VЭвакуация жителей из мест затопления в штате Керала, Индия. 8 августа 2019
Эвакуация жителей из мест затопления в штате Керала, Индия. 8 августа 2019
© REUTERS / SIVARAM V
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Число жертв муссона в южном индийском штате Керала увеличилось до 35 человек, сообщает журнал India Today.
Ранее сообщалось о 17 погибших, 22 тысячах эвакуированных.
По данным издания, также 27 человек пострадали, семеро числятся пропавшими без вести. Также 40 человек могут быть заблокированными под обломками, образованными крупными оползнями.
Рейсы в международном аэропорту Кочин были отложены до 15.00 по местному времени (12.30 мск) в воскресенье. Девятнадцать поездов были отменены в штате из-за сильных ливней.
В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. По оценкам специалистов, нынешний муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние 10 лет.
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