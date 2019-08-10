Губернатор венесуэльского штата Миранда в сентябре посетит Москву

КАРАКАС, 10 авг – РИА Новости. Губернатор штата Миранда Эктор Родригес, входящий в группу представителей правительства Венесуэлы для переговоров с оппозицией, заявил РИА Новости, что в сентябре посетит Москву для встреч с российским бизнесом.

"Мы собираемся пересмотреть наши отношения с Москвой, планируем встретиться с российскими предпринимателями, с исследовательскими центрами, (у нас будет) насыщенная двусторонняя повестка между Мирандой и Москвой", - сказал Родригес.

"Мы усиливаем с Россией взаимодействие в части экспорта фруктов, цветов, закупки медикаментов", - отметил губернатор.