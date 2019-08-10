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РИА Новости

Губернатор венесуэльского штата Миранда в сентябре посетит Москву

04:40, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийГубернатор штата Миранда Эктор Родригес
Губернатор штата Миранда Эктор Родригес
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
КАРАКАС, 10 авг – РИА Новости. Губернатор штата Миранда Эктор Родригес, входящий в группу представителей правительства Венесуэлы для переговоров с оппозицией, заявил РИА Новости, что в сентябре посетит Москву для встреч с российским бизнесом.
"Мы собираемся пересмотреть наши отношения с Москвой, планируем встретиться с российскими предпринимателями, с исследовательскими центрами, (у нас будет) насыщенная двусторонняя повестка между Мирандой и Москвой", - сказал Родригес.
"Мы усиливаем с Россией взаимодействие в части экспорта фруктов, цветов, закупки медикаментов", - отметил губернатор.
Делегация штата будет снова участвовать в международной выставке "Цветы-Экспо" в Москве, которая пройдет в этом году 10-12 сентября.
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