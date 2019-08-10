Япония заявила, что не испугалась субботних пусков КНДР

"Правительство Японии заявило в субботу, что оно не подтвердило никаких баллистических ракет, летящих в сторону исключительной экономической зоны Японии и что снаряды, запущенные Северной Кореей, не представляют никакой непосредственной угрозы безопасности", - пишет агентство.

Ранее агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что КНДР в субботу запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. Этот случай стал вторым пуском КНДР за неделю и пятым с 25 июля.