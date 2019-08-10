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РИА Новости

Япония заявила, что не испугалась субботних пусков КНДР

03:31, 10 августа 2019
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© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты
Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты
© AP Photo / Ahn Young-joon
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правительство Японии заявило, что запущенные в субботу снаряды КНДР не представляют угрозы безопасности островного государства, сообщает агентство Киодо.
"Правительство Японии заявило в субботу, что оно не подтвердило никаких баллистических ракет, летящих в сторону исключительной экономической зоны Японии и что снаряды, запущенные Северной Кореей, не представляют никакой непосредственной угрозы безопасности", - пишет агентство.
Ранее агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что КНДР в субботу запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. Этот случай стал вторым пуском КНДР за неделю и пятым с 25 июля.
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