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РИА Новости

Андрейченко обвинили в угрозе теракта после ношения оружия в магазине в США

03:26, 10 августа 2019
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© AP Photo / John MinchilloНа месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Дмитрию Андрейченко, который спровоцировал панику в супермаркете Walmart в американском штате Миссури, предъявили обвинения в создании террористической угрозы, говорится в заявлении гособвинителя округа Грин Дэна Паттерсона, опубликованном на официальном сайте властей города Спрингфилд.
Ранее полиция Спрингфилда сообщила, что задержанного молодого человека, который накануне спровоцировал панику в супермаркете Walmart, придя туда с оружием, патронами и в бронежилете, зовут Дмитрий Андрейченко.
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
Вчера, 00:59РИА Новости
Walmart после инцидентов уберет сцены жестокости из магазинов, сообщают СМИ
"Гособвинитель округа Грин Дэн Паттерсон заявил, что 20-летнему Дмитрию Н. Андрейченко... сегодня (в пятницу по времени США, в субботу мск - ред.) предъявлены обвинения в создании террористической угрозы второй степени", - отмечается в документе.
Согласно заявлению, Андрейченко грозит до четырех лет заключения и/или штраф в размере до 10 тысяч долларов США.
Полиция американского города Спрингфилд в штате Миссури ранее задержала молодого человека, который приблизился к супермаркету Walmart с ружьем, в бронежилете и с сотней патронов, сообщило местное издание Springfield News-Leader. В полиции РИА Новости отказались сообщить информацию о гражданстве или стране происхождения задержанного, сказав, что на этом этапе ее не раскрывают.
В четверг Андрейченко вошел в Walmart, распугав посетителей, но не предпринял враждебных действий, а ходил по магазину с тележкой и снимал видео на мобильный телефон. Когда он покинул магазин, его задержали. Сопротивления Андрейченко не оказывал.
Магазины сети Walmart находятся в центре внимания после того, как на минувших выходных в одном из них в городе Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой 22 человека погибли, более 20 были ранены.
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WalmartСШАВ мире
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