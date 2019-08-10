В стычках в лагере охраны президентского дворца в Йемене погибли 30 человек

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли во время столкновений в лагере бригады охраны президентского дворца в йеменском Адене, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
"Тридцать человек погибли в результате столкновений внутри лагеря четвертой бригады охраны президентского дворца", - сообщает телеканал.
Согласно источникам телеканала, лагерь перешел в руки переходного совета.
Заместитель главы совета Хани бен Брек подтвердил, что четвертая бригада перешла под контроль сепаратистов.
"Террористическая четвертая бригада охраны дворца пала, и все лагеря терроризма падут один за другим. Отмечаем, что мы не использовали никакого тяжелого вооружения", - написал бен Брек в своем микроблоге в Twitter.
В среду источник в органах власти в провинции Аден сообщил РИА Новости, что вооруженные люди попытались прорваться через ворота президентского дворца. Охрана дворца оказала им сопротивление и открыла огонь. Переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах".