В стычках в лагере охраны президентского дворца в Йемене погибли 30 человек

"Террористическая четвертая бригада охраны дворца пала, и все лагеря терроризма падут один за другим. Отмечаем, что мы не использовали никакого тяжелого вооружения", - написал бен Брек в своем микроблоге в Twitter.

В среду источник в органах власти в провинции Аден сообщил РИА Новости, что вооруженные люди попытались прорваться через ворота президентского дворца. Охрана дворца оказала им сопротивление и открыла огонь. Переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах".