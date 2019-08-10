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РИА Новости

Walmart после инцидентов уберет сцены жестокости из магазинов, сообщают СМИ

00:59, 10 августа 2019
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© REUTERS / Jose Luis GonzalezПолиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Американская сеть супермаркетов Walmart, где произошел крупный инцидент со стрельбой, принимает меры, чтобы в ее торговых залах на экранах не демонстрировались кадры или игры жестокого содержания или охоты, сообщает радио NPR.
Житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены.
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В соцсетях появилась фотография внутренней инструкции Walmart, которая предписывает сотрудникам немедленно приступить к устранению надписей и экранов "с отсылкой к насилию".
"Полагайтесь на собственное суждение при принятии решения о приемлемости объекта. В случае сомнений уберите предмет или выключите в качестве меры предосторожности", - гласит записка.
К числу потенциальных объектов внимания отнесены игровые приставки PlayStation и Xbox с демопоказом жестоких игр. Их должны перенастроить на следующей неделе. В отделах видеопродукции на экранах не должны демонстрироваться фильмы со сценами насилия, а в отделах товаров для охоты – сцены охоты.
При этом, отмечает радиостанция, сеть продолжает продавать стрелковое оружие и боеприпасы.
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WalmartМексикаСШАВ мире
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