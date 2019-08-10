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РИА Новости

Глава РФПИ оценил решение Fitch повысить кредитный рейтинг России

00:49, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип агентства Fitch Ratings
Логотип агентства Fitch Ratings
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Повышение кредитного рейтинга России по версии Fitch говорит о высокой оценке ключевых элементов макроэкономической политики, более высокие темпы роста экономики увеличат привлекательность страны для инвестиций, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Международное агентство Fitch в пятницу повысило рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз стабильный.
Антон Силуанов
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"Улучшение суверенного рейтинга России от Fitch является очередным свидетельством высокой оценки всех ключевых элементов макроэкономической политики... Более высокие темпы роста экономики увеличат привлекательность нашей страны для инвестиций", - сказал Дмитриев журналистам.
Он считает, что улучшение экономического роста в России в ближайшие годы сможет придать значимый импульс ее экономике, свой вклад внесет и работа РФПИ по привлечению в национальные проекты иностранного и частного капитала.
"Несмотря на внешние риски, повышение еще раз подчеркивает качество экономической политики и уверенность Fitch в устойчивости российской экономики", - заключил собеседник.
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