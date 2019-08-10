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РИА Новости

Венесуэльцы выйдут на улицы Каракаса, протестуя против санкций США

00:38, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг – РИА Новости. Венесуэльцы планируют шествие по улицам Каракаса в знак протеста против санкционной политики США, к манифестациям присоединится и президент страны Николас Мадуро.
Ранее он призвал выступить против политики администрации Дональда Трампа не только в столице Венесуэлы, но и в Вашингтоне, Мадриде, Боготе – по всему миру.
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Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.
Мадуро заявлял, что Венесуэла направит в ООН письмо, подписанное миллионами граждан, выступающими против санкций США.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против законного президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Хуан ГуаидоДональд ТрампНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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