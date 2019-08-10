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РИА Новости

Развод караулов на Соборной площади Москвы 10 августа отменили

00:29, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРазвод конных и пеших караулов Президентского полка
Развод конных и пеших караулов Президентского полка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Москвы отменена 10 августа из-за служебной занятости военнослужащих, говорится в сообщении центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.
"В связи со служебной занятостью военнослужащих Президентского полка 10 августа 2019 года церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади проводиться не будет", - говорится в сообщении.
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