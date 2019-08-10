Развод караулов на Соборной площади Москвы 10 августа отменили

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Москвы отменена 10 августа из-за служебной занятости военнослужащих, говорится в сообщении центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

"В связи со служебной занятостью военнослужащих Президентского полка 10 августа 2019 года церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади проводиться не будет", - говорится в сообщении.