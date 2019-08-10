Спецназ применил против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Всего при столкновениях в окрестностях Бишкека пострадали около 140 человек.
Как бригада скорой помощи спасала раненых в селе Кой-Таш
18:56, 10 августа 2019
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Бригада скорой помощи из села Кой-Таш спасала пострадавших при столкновении силовиков и сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш.