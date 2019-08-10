Миллиардные кредиты и рухнувший рубль. На что Россия просила взаймы

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В ближайшие годы России не обойтись без новых кредитов Международного валютного фонда, сообщил 10 августа 1999 года в газете "Финансовые известия" спецпредставитель президента России по связям с международными финансовыми организациями Михаил Задорнов. И все же, пережив дефолт, Москва стала отдавать, а не брать долги. РИА Новости продолжает вспоминать события двадцатилетней давности.

Безучастный сооснователь

Вступить в Международный валютный фонд СССР должен был после Бреттон-Вудской конференции 1944 года, где участники антигитлеровской коалиции приняли несколько ключевых решений о международных валютных и финансовых отношениях после окончания Второй мировой войны.

Советский Союз участвовал в работе комиссий наравне с США, готовил итоговые документы и даже получил третью по величине квоту в МВФ. Однако из-за идеологических расхождений с партнерами и начавшейся холодной войны Москва так и не вступила ни в одну из основанных на конференции организаций.

Об участии в МВФ вновь заговорили лишь в конце 1980-х, но Запад все еще не был готов сотрудничать с социалистическим режимом. И все в же в 1990 году несколько международных организаций, в том числе МВФ, подготовили доклад, порекомендовав Москве приступить к рыночным реформам. И обещали помощь.

Вскоре СССР получил статус ассоциированного члена Международного валютного фонда, затем направил заявку на вступление, и в июне 1992 года Москва официально присоединилась к этой международной финансовой организации. Россия остро нуждалась в кредитах. Внешний долг страны с 1985 года увеличился более чем вдвое, превысив 63,3 миллиарда долларов.

Ситуация была экстраординарная, ведь вместе с Россией к фонду присоединились и бывшие союзные республики. Квоту, рассчитанную на СССР, разделили на всех. В итоге России досталось 4313,1 миллиона специальных прав заимствования (СДР) — расчетной единицы МВФ (2,98 процента от квот всех членов фонда).

Кредит за кредитом

Занимать начали сразу. Первый транш на сумму 719 миллионов СДР (один миллиард долларов) поступил 5 августа 1992 года.

Кредит выдали при условии, что дефицит госбюджета удержится в пределах пяти процентов ВВП, а инфляция — менее десяти процентов. Однако достичь этого не удалось, и остальных траншей в 1992 году Москва не дождалась.

В 1993 году был так называемый Токийский пакет. МВФ убеждал Москву в необходимости решительно бороться с инфляцией и сокращать субсидии Центробанка госпредприятиям. На саммите "Большой семерки" в Токио решили выделить России три миллиарда долларов на системные преобразования в условиях переходной экономики.

Кредит предоставили по упрощенной процедуре. Условия снова были жесткие: сокращение бюджетного дефицита вдвое — до десяти процентов ВВП и сдерживание инфляции на уровне не выше семи-девяти процентов. Программу опять приостановили, поскольку после двух траншей Россия не выполнила предписаний кредитора.

В МВФ выражали недовольство слишком мягкой денежной политикой и вообще хотели отказать в кредитах. Способствовали этому и события 11 октября 1994 года, так называемый черный вторник, когда рубль резко обвалился.

И все же в 1995-м Москва без денег не осталась. Тогда цели правительства и фонда совпали: российские власти взяли курс на ужесточение финансовой и кредитно-денежной политики, а также на подавление инфляции. В апреле МВФ выдал России первый полномасштабный кредит, равный квоте страны в фонде. В то же время ужесточились требования: сокращение дефицита госбюджета до шести процентов ВВП, снижение инфляции до процента в месяц, отмена внешнеторговых льгот, ликвидация ограничений экспорта и импорта, либерализация экспорта нефти и отмена экспортных пошлин.

Ликвидация экспортных пошлин на газ и нефть, отмена предтаможенной экспертизы для вывозимых товаров, понижение таможенных тарифов на импорт и снятие ограничений на импорт алкоголя — условия кредита в 1996 году. Дефицит госбюджета необходимо сократить до двух процентов ВВП. Сумма займа равнялась 160 процентам российской квоты — это самый крупный кредит в истории МВФ.

В 1998-м фонд одобрил России еще один кредит. Средства должны были поступить тремя траншами: 20 июля, 15 сентября и 15 декабря. Первый транш в 675,02 миллиона СДР получили по графику, однако остальное до Москвы так и не дошло.

© AP Photo / Maxim Marmur Трейдеры Московской фондовой биржи © AP Photo / Maxim Marmur Трейдеры Московской фондовой биржи

Недоказанная афера и дефолт

Судьба кредита, выданного МВФ 20 июля 1998 года, долгое время вызывала вопросы: поступили ли средства на указанные счета? В марте 1999 года депутат Государственной думы Виктор Илюхин подал в Генпрокуратуру письмо, в котором утверждал, что деньги из МВФ зачислены на счета нескольких зарубежных банков. По его мнению, обогатились несколько высокопоставленных российских политиков и бизнесменов.

Генеральный прокурор России Юрий Скуратов возбудил уголовное дело о незаконной банковской деятельности, однако его закрыли за отсутствием состава преступления. Другие проверки также не выявили в Центральном банке нарушений. Эхо скандала раздавалось вплоть до 2004 года, когда конгрессмены США обратились к госсекретарю Колину Пауэллу с просьбой расследовать пропажу денег фонда по пути в Россию.

Однако обвинения Илюхина ничем не подтверждались. Как объяснял исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин, система переводов фонда устроена таким образом, что украсть деньги просто невозможно.

Кредит 1998 года был важен еще и потому, что он должен был помочь избежать кризиса, который настиг страну в августе. Как говорил Можин, предпосылки дефолта были отчетливо видны уже в конце 1997-го. Правительство до последнего пыталось предотвратить кризис. Во время визита в Новгород 14 августа 1998-го президент Борис Ельцин уверенно отвечал журналистам на вопрос о девальвации рубля: "Не будет. Твердо и четко". Ельцин, вероятно, думал, что кредит фонда позволит проскочить кризис, однако надежды не сбылись.

© AP Photo / Mikhail Metzel Очередь у пункта обмена валют в центре Москвы © AP Photo / Mikhail Metzel Очередь у пункта обмена валют в центре Москвы

Семнадцатого августа 1998 года правительство вместе с Центральным банком объявило: отныне курс рубля плавающий, государственные ценные бумаги переоформляются, а государство отказывается от выплаты долгов. Так же поступили российские банки. Кредит МВФ заморожен.

Обесценивание рубля привело к резкому скачку цен. Если в начале августа за доллар давали шесть рублей, то в середине сентября — 20. Банки банкротились, вкладчики теряли сбережения. Ценники в магазинах меняли буквально по часам, а народ сметал товары с прилавков, на которых вскоре практически ничего не осталось.

Тяжелые последствия кризиса Россия обсуждала с МВФ в 1999 году. В итоге Международный валютный фонд одобрил новый кредит в 4,5 миллиарда долларов. Однако, получив первый транш, российское правительство отказалось от остальных.

Прогноз представителя президента по связям с международными финансовыми организациями Михаила Задорнова не сбылся. С 2000 года Россия больше не брала денег у МВФ, а только выплачивала долги. Рассчитаться планировали в 2008-м, но получилось гораздо раньше.

В 2005 году страна официально погасила задолженность перед Международным валютным фондом.