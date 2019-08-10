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РИА Новости
Календарь праздников - Религия и мировоззрение

11 августа: память преподобномучеников Серафима и Феогноста

10:00, 10 августа 2019
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Религиозные праздники 11 августа
Монахи Серафим и Фергност были русскими миссионерами в Туркестане. "Страна турков" — территория, которую в советские времена называли Средней Азией – вошла в состав Российской империи во второй половине XIX века. В православной стране появилась огромная провинция, населенная кочевниками-язычниками, мусульманами, сибирскими казаками, старообрядцами, бежавшими из России от гонений. Решили послать туда православных миссионеров, чтобы попытаться установить духовную связь с местным населением.
В 1882 году епископ Александр (Кульчицкий) поставил на берегу озера Иссык-Куль деревянный крест и благословил основать там мужской Свято-Троицкий миссионерский монастырь, куда из разных российских обителей стал собирать талантливых молодых монахов-просветителей, готовых к христианской проповеди в зачастую враждебном окружении.
В начале ХХ века приехали туда из Глинской пустыни, славившейся своими старцами не меньше, чем Оптина, три монаха — Серафим, Феогност и Анатолий.
Буря 1917 года застала их в городе Верный (нынешняя Алма-Ата). После прихода туда в марте 1918 года большевиков и расстрела епископа Пимена (Белоликова), боровшегося с разгоравшейся братоубийственной гражданской войной крестными ходами, молебнами и проповедью, монахи ушли в горы и в 8 верстах от города в горном урочище Медео устроили скит на сопке Мохнатой. Потом они перебрались в еще более уединенное место, на гору Кызыл-Жар. Поставили кельи, вырыли пещерную церковь. Духовником скита выбрали иеромонаха Серафима (Богословского).
В 1921 году в Кызыл-Жарский скит приехали трое красноармейцев на лошадях. Отец Серафим угостил их чаем и уложил спать. Сам он не спал — читал молитвенное правило. Под утро красноармейцы подошли к нему и пристрелили из ружья в спину. Потом пошли к отцу Феогносту, который по ночам обычно молился в пещере. Он только прилег отдохнуть после ночной молитвы, да так и остался лежать — ему выстрелили в сердце.
На другой день приехала милиция, место осмотрели и разрешили похоронить убитых – закопать в землю, без гробов и без отпевания. Пришлось оставшимся монахам — Пахомию, Ираклию и Анатолию уйти из скита.
Схимонаха Ираклия (Матяха) приютили сначала в городе Талгар, в семье церковного старосты, потом у добрых христиан в селе Сазоновка, где он в посте и молитве дожил до 1937 года и мирно скончался в канун праздника Вознесения Господня.
Иеромонах Пахомий (Русин) после 1921 года тайно жил вместе со странником Виктором (Матвеевым) в скиту на горе Горельник в урочище Медео. Был молчалив, а когда кто-нибудь просил у него слова наставления, советовал творить Иисусову молитву. В 1935 году его арестовали, посадили в Алма-Атинскую тюрьму и через год расстреляли. А за ним и странника Виктора.
Иеромонах Анатолий некоторое время служил в Верном во Всехсвятском храме Иверско-Серафимовского монастыря, который после закрытия обители некоторое время еще оставался действующим. Там он управлял хором, писал музыку. В середине 1920-х годов он ушел в Сухуми, жил в горах, иногда писал письма Верненскими монахинями. Потом им по почте сообщили об его аресте и расстреле.
Могила мучеников Серафима и Феогноста в Аксайском ущелье всегда почиталась верующими. В 1991 году на ней был установлен поклонный крест, потом возведена часовня, а сейчас там — на месте Кызыл-Жарского скита — мужской монастырь.
В 1993 году монахов Серафима, Феогноста, а сними и Пахомия, Анатолия, Ираклия и странника Виктора прославили как местночтимых святых Алма-Атинской епархии, а в 2000 году Архиерейский Собор причислил их к лику святых для общецерковного почитания.
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Календарь праздников - Религия и мировоззрениерелигия
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