Saudi Aramco планирует выйти на IPO уже в начале 2020 года

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости/Прайм. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует провести первичное размещение акций (IPO) уже в начале 2020 года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии пересматривает планы относительно первичного размещения акций и приблизила сроки... уже к началу следующего года", - пишет издание.

По данным источников газеты, Saudi Aramco решила ускориться на фоне успешной дебютной продажи облигаций компании в апреле, в ходе которой она привлекла 12 миллиардов долларов. Решение также связано с ослаблением международного давления на Саудовскую Аравию после убийства в октябре прошлого года саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Обсуждение возможности IPO саудовского нефтегазового гиганта идет уже не первый год. Предполагалось, что компания разместит до 5% своих акций, однако сроки листинга несколько раз сдвигались, что в том числе связывалось со сделкой по покупке доли в саудовской нефтехимической Sabic и выпуску облигаций. В июле же министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что процесс выхода Saudi Aramco на IPO не прекращался, временной ориентир - 2020-2021 годы.