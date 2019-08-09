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РИА Новости

В Йемене трое погибли при артобстреле

22:30, 9 августа 2019
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© AP Photo / Wael QubadyТанк в городе Аден, Йемен
Танк в городе Аден, Йемен
© AP Photo / Wael Qubady
Танк в городе Аден, Йемен. Архивное фото
КАИР, 9 авг - РИА Новости. Три человека погибли, 13 получили ранения в пятницу во время взаимного артобстрела в городе Аден между силами переходного совета Южного Йемена и йеменского правительства, сообщил РИА Новости источник в властях провинции Аден.
"Минометные снаряды упали на жилые районы в округе Дар Саад на севере Адена, в результате чего погибли три человека, в том числе ребенок, и десять человек пострадали", - заявил источник.
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Он добавил, что также три мирных жителя пострадали в результате падения снаряда рядом с банком в округе Шейх Усман на северо-востоке города.
Между тем источник в военном госпитале Басхейб сообщил РИА Новости, что всего с момента начала столкновений в Адене в больницы были доставлены восемь погибших и 61 раненый.
В среду источник в органах власти в провинции Аден сообщил РИА Новости, что вооруженные люди попытались прорваться через ворота президентского дворца. Охрана дворца оказала им сопротивление и открыла огонь. Переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах"
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