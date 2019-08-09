В Йемене трое погибли при артобстреле

КАИР, 9 авг - РИА Новости. Три человека погибли, 13 получили ранения в пятницу во время взаимного артобстрела в городе Аден между силами переходного совета Южного Йемена и йеменского правительства, сообщил РИА Новости источник в властях провинции Аден.

"Минометные снаряды упали на жилые районы в округе Дар Саад на севере Адена, в результате чего погибли три человека, в том числе ребенок, и десять человек пострадали", - заявил источник.

Он добавил, что также три мирных жителя пострадали в результате падения снаряда рядом с банком в округе Шейх Усман на северо-востоке города.

Между тем источник в военном госпитале Басхейб сообщил РИА Новости, что всего с момента начала столкновений в Адене в больницы были доставлены восемь погибших и 61 раненый.