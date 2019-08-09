В Новгородской области дождь привел к подтоплению населенных пунктов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Сильные дожди в пятницу привели к подтоплению населенных пунктов и размыву участков автодорог в трех районах Новгородской области, сообщает региональное управление МЧС РФ.
"В результате… обильных осадков на территории Демянского, Маревского и Валдайского районов произошло подтопление территорий населенных пунктов и участков автомобильных дорог. Для уточнения обстоятельств на места подтоплений направлены оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов, силы и средства аэромобильной группировки… с целью оказания помощи населению", - говорится в сообщении.
Областное спасательное ведомство пока не уточняет количество подтопленных населенных пунктов. Согласно сайтам администраций Демянского и Валдайского районов, здесь из-за ливней введен режим повышенной готовности.
Как отмечается в материалах ГУМЧС, ливневые дожди и усиление ветра в пятницу днем привели к перебоям в электроснабжении 30 населенных пунктов региона в Демянском, Маревском, Старорусском и Холмском районах, где проживает около 600 человек.