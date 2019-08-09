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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики 30 раз обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

20:42, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина на одной из улиц в Алеппо
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Мужчина на одной из улиц в Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Боевики за сутки 30 раз обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"За прошедшие сутки боевики совершили тридцать обстрелов. Огню со стороны незаконных вооруженных формирований подверглись населенные пункты: Кнедда провинции Идлиб; Хирбатхир, Кафрхамра, Сабикия, Беньямин, Эль-Бурайдж, Мгарет-Марза, Маканис-Эддувайри, Телль-Хатри и Маканис провинции Алеппо; Бейт-Зиван, Бейт-Джнаура, Кальат-Марза, Сандран, Кара-Галиа, Сафсафа, Мамухия, Эль-Харуф, Икко, Крусу, Эль-Аси и Джурин провинции Латакия", - сообщил он.
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По его словам, за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.
Согласно сообщению, продолжается возвращение беженцев в места проживания до начала боевых действий. Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечивается работа десяти пунктов пропуска, включая один воздушный и один морской, а также функционирование гуманитарного коридора и пункта пропуска "Джлеб".
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