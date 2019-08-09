Прокуроры проверят работу госорганов под Ачинском после ЧП

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Красноярские прокуроры проконтролируют, чтобы уполномоченные органы приняли все необходимые меры по оценке и возмещению ущерба, причиненного гражданам в связи с чрезвычайной ситуацией в Ачинском районе, где горел военный склад, сообщается на официальном сайте прокуратуры Красноярского края.

В понедельник, 5 августа, на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края начался пожар, повлекший взрывы снарядов. На тушение ушло около суток, один человек погиб, 13 пострадали. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и частной застройке.

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"Органы прокуратуры Красноярского края продолжают контролировать полноту и своевременность принимаемых уполномоченными органами мер к оценке и возмещению ущерба, причиненного имуществу граждан в результате чрезвычайной ситуации в Ачинском районе", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, красноярские прокуроры осматривают поврежденные после взрывов дома в Каменке и в СНТ "Чистый ручей". Работники прокуратуры провели встречи с пострадавшими. Также отмечается, что в органы социальной защиты населения поступило около 200 заявлений граждан по выплатам денежных компенсаций, подготовлены распоряжения на выплату материальной помощи на общую сумму 209 тысяч рублей.