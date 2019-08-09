Станцию очистки воды в Онуфриево отремонтировали и запустили

"Когда мы начали разбираться, мы узнали, что по программе губернатора в 2014 году здесь был запущен ВЗУ, но в связи с тем, что он плохо эксплуатировался и, по сути, его очисткой не занимались, вода испортилась. Наша задача была в срочном порядке сделать так, чтобы вода стала опять чистой и предприятие, которое должно следить за этим качеством воды, чтобы выполняло полностью свою работу", – объяснил Андрей Вихарев, глава городского округа Истра.