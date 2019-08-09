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РИА Новости
Новости Подмосковья

Станцию очистки воды в Онуфриево отремонтировали и запустили

20:12, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидВодопроводный кран
Водопроводный кран
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Станцию очистки воды в Онуфриево отремонтировали и запустили. Об этом сообщил телеканал "360". Ранее жители Онуфриево жаловались на ржавую воду, станция обезжелезивания и водозаборный узел не работали.
Администрация инициировала проверку, и вскоре станцию отремонтировали и запустили.
"Когда мы начали разбираться, мы узнали, что по программе губернатора в 2014 году здесь был запущен ВЗУ, но в связи с тем, что он плохо эксплуатировался и, по сути, его очисткой не занимались, вода испортилась. Наша задача была в срочном порядке сделать так, чтобы вода стала опять чистой и предприятие, которое должно следить за этим качеством воды, чтобы выполняло полностью свою работу", – объяснил Андрей Вихарев, глава городского округа Истра.
Сообщается, что по губернаторской программе в округе также запустят новые водозаборные узлы, поэтому чистая вода будет доступна всем.
"Всего 32 ВЗУ нам необходимо доделать, чтобы была полностью 100% очистка воды. В нашем городском округе 16 проектов уже сделано, и на следующий год мы планируем запустить эти 16 проектов", – заявил Андрей Вихарев.
Он добавил, что через два года все жители Истринского округа будут иметь доступ к чистой воде.
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