В Нигерии освободили десять похищенных пиратами турецких моряков

Сухогруз Paksoy-1 под турецким флагом, который шел из порта Дуала (Камерун) в Абиджан (Кот-д"Ивуар), 13 июля атаковали вооруженные люди в 230 километрах к юго-западу от нигерийского побережья. Пираты похитили десять турецких моряков. Судно было отбуксировано к порту Тема (Гана). По сообщению турецкого МИД, Турция находилась в контакте с властями Нигерии и Ганы по вопросу освобождения захваченных пиратами турецких моряков.