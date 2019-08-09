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РИА Новости

В Нигерии освободили десять похищенных пиратами турецких моряков

20:08, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКорабль
Корабль
© РИА Новости / Александр Вильф
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Корабль. Архивное фото
АНКАРА, 9 авг – РИА Новости. Десять турецких моряков, которых похитили пираты у побережья Нигерии, освобождены, сообщило агентство Anadolu в пятницу.
Отмечается, что состояние их здоровья хорошее. О подробностях освобождения не сообщается.
Сухогруз Paksoy-1 под турецким флагом, который шел из порта Дуала (Камерун) в Абиджан (Кот-д"Ивуар), 13 июля атаковали вооруженные люди в 230 километрах к юго-западу от нигерийского побережья. Пираты похитили десять турецких моряков. Судно было отбуксировано к порту Тема (Гана). По сообщению турецкого МИД, Турция находилась в контакте с властями Нигерии и Ганы по вопросу освобождения захваченных пиратами турецких моряков.
Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя
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