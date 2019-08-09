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РИА Новости

В МИД назначили главу департамента по новым вызовам и угрозам

18:28, 9 августа 2019
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© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииРоссийский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич
Российский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Директором департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ назначен Владимир Тарабрин, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее эту должность занимал Илья Рогачев, который недавно был назначен послом России в ЮАР.
"Приказом по министерству иностранных дел Тарабрин Владимир Евгеньевич назначен директором департамента по вопросам новых вызовов и угроз", - сообщает МИД.
Тарабрин работает в системе внешнеполитического ведомства с 1979 года. Был, в том числе, заместителем директора правового департамента, послом в Габоне, послом по особым поручениям по вопросам международного антикоррупционного сотрудничества. С 2017 года по июль 2019 занимал должность директора Ситуационно-кризисного центра МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ
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Владимир ТарабринМИД РФРоссияПолитика
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