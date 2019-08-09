В МИД назначили главу департамента по новым вызовам и угрозам

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Директором департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ назначен Владимир Тарабрин, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее эту должность занимал Илья Рогачев, который недавно был назначен послом России в ЮАР.

"Приказом по министерству иностранных дел Тарабрин Владимир Евгеньевич назначен директором департамента по вопросам новых вызовов и угроз", - сообщает МИД.