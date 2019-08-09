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РИА Новости

Трамп заявил, что США пока не готовы достичь сделки по торговле с Китаем

17:40, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США пока не готовы достичь сделки с Китаем по торговле.
"Мы не готовы достичь сделки", - сказал он журналистам. Трамп отметил при этом, что США по-прежнему ведут диалог с Китаем. 
Президент США Дональд Трамп
4 августа, 08:00РИА Новости
Долгая чужая война. Трамп объявил о новых пошлинах на товары из КНР
"Посмотрим, будет ли у нас встреча в сентябре. У Китая был самый плохой год за 35 лет", - добавил президент США.
Трамп 1 августа заявил о намерении США с сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк (ЦБ) Китая с 5 августа начал опускать курс юаня к доллару, и в среду курс китайской валюты вплотную приблизился к психологической отметке в 7 юаней за доллар. Во вторник США включили Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявили, что будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем.
ЦБ Китая назвал решение США необдуманным шагом и предупредил, что это приведет к потрясениям на международных финансовых рынках и станет препятствием для восстановления мировой экономики. Центробанк Китая подчеркнул, что не собирается использовать курс юаня в качестве инструмента реагирования на торговый конфликт с США.
Торговые войны США
9 августа 2018, 16:10РИА Новости
Торговые войны СШАВ начале 2018 года Дональд Трамп под предлогом необходимости защитить интересы американского бизнеса объявил о введении дополнительных пошлин и повышенных тарифов на ряд иностранных товаров. Подробнее о том, как отреагировали на эти действия торговые партнеры США, – в инфографике Ria.ru.
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