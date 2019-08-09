Стала известна культурная программа ВЭФ-2019

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости. Культурная программа Восточного экономического форума (ВЭФ) 2019 года будет включать выставку шедевра Боттичелли, кино под открытым небом, открытие Дней культуры Индии в России и многое другое, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".

"С самого первого форума среди его задач было не только налаживание делового сотрудничества, но и знакомство гостей и участников с колоритом Дальнего Востока, его историей и культурным многообразием. Насыщенная программа мероприятий способствует расширению гуманитарных контактов и культурной интеграции стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее сообщалось, что гости форума смогут увидеть шедевр итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" из собрания флорентийской галереи Уффици. Картину впервые привезут в Россию. С 3 по 5 сентября картина будет выставлена на площадке форума, а с 8 сентября – в Приморской государственной картинной галерее.

Гости ВЭФ смогут также посетить ведущие музеи Владивостока и Приморский океанариум. Концертно-театральная часть программы включает балет "Дон Кихот" и гала-концерт лауреатов XVI Международного конкурса имени Чайковского из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые состоятся на Приморской сцене Мариинского театра. Также 6 сентября здесь состоится торжественное открытие Дней культуры Индии в России. Приморская краевая филармония представит новую шоу-программу "Бродвей vs Голливуд" с участием эстрадных исполнителей, которые споют известные хиты.

На Спортивной набережной Владивостока пройдет II фестиваль культур "Созвездие Дальнего Востока". В рамках мероприятия 5 сентября состоится фестиваль "Дни мира на Тихом океане", посвященный окончанию Второй мировой войны. 6–7 сентября для жителей и гостей города выступят ведущие творческие коллективы регионов Дальневосточного федерального округа.

8 сентября пройдут благотворительная акция и концерт "День доброго мороженого", организатором которых выступает фонд "Сохрани жизнь". Вырученные средства будут направлены на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Одним из ключевых событий культурной программы станет выставка "Улица Дальнего Востока", где 11 регионов ДФО представят свой потенциал и достижения в сфере экономики, культуры и туризма.

Также в рамках выставки будет работать киноплощадка "Кино под открытым небом", где покажут российские фильмы и мультфильмы, вышедшие с 2017 по 2019 годы, а также лучшие короткометражки фестиваля "Короче". 6 сентября на киноплощадке пройдет "Вечер индийского кино".