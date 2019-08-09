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РИА Новости

В Забайкалье экс-начальника пункта полиции будут судить за убийство

16:40, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ЧИТА, 9 авг - РИА Новости. Следователи СК РФ по Забайкальскому краю передали в суд дело в отношении бывшего начальника пункта полиции "Кокуйский", которого подозревают в убийстве мужа своей любовницы из табельного оружия, сообщила пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 24 февраля 2019 года обвиняемый, занимая должность начальника пункта полиции "Кокуйский" ОМВД России по Сретенскому району, в свободное от службы время в ходе ссоры застрелил из табельного пистолета мужчину 1993 года рождения.
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Как пишет издание Tayga.info, молодой человек поехал из поселка Кокуй в Читу, но вынужден был вернуться. "Он застал свою жену у подруги в компании полицейского и начал выяснять отношения "на почве ревности". Сотрудник МВД несколько раз выстрелил в грудь мужчине", - говорится на сайте издания.
Следователи установили, что мотивом убийства у экс-полицейского явилась неприязнь к потерпевшему, учинившему в тот день на почве ревности разбирательства и выяснение отношений со своей супругой и обвиняемым.
"После возбуждения уголовного дела обвиняемый был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Два сотрудника полиции, оказавшие содействие обвиняемому в попытке уйти от уголовной ответственности, также уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. По выводам проведенной судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым и способным отдавать отчет своим действиям", - уточнили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что следователи собрали достаточную доказательственную базу, опровергнув версию защиты о необходимой обороне, несмотря на принятые обвиняемым меры инсценировки якобы имевшего место нападения потерпевшего на него и других лиц.
"После предъявления обвинения в окончательной редакции экс-полицейский полностью признал свою вину в совершении убийства. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Сретенский районный суд. Обвиняемый содержится под стражей. Ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе.
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