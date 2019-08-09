Минкультуры пояснило инициативу по безопасности посетителей кинотеатров

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минкультуры РФ предлагает прописать в законодательстве обязанность кинотеатров информировать зрителей о правилах посещения и мерах безопасности, а не полностью обеспечивать их безопасность, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что министерство культуры подготовило проект федерального закона, согласно которому кинотеатры могут обязать информировать посетителей об их действиях при чрезвычайной ситуации, а также организовывать эвакуацию посетителей кинотеатра в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации.