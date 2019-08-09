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РИА Новости
Культура

Минкультуры пояснило инициативу по безопасности посетителей кинотеатров

16:30, 9 августа 2019
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© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минкультуры РФ предлагает прописать в законодательстве обязанность кинотеатров информировать зрителей о правилах посещения и мерах безопасности, а не полностью обеспечивать их безопасность, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что министерство культуры подготовило проект федерального закона, согласно которому кинотеатры могут обязать информировать посетителей об их действиях при чрезвычайной ситуации, а также организовывать эвакуацию посетителей кинотеатра в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации.
"Минкультуры предлагает не закрепить на законодательном уровне обязанность кинотеатров по обеспечению безопасности, а прописать/установить в законодательстве правила функционирования и посещения кинотеатров, установив обязанность демонстраторов фильмов утверждать своим локальным актом правила посещения кинотеатра и до покупки билета предоставлять возможность зрителям ознакомиться с такими правилами посещения", - рассказали в пресс-службе.
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КультураМинистерство культуры РФРоссияОбщество
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