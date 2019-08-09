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РИА Новости

В МИД Китая выразили обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Кашмира

16:26, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Министр иностранных дел Китая Ван И . Архивное фото
ПЕКИН, 9 авг - РИА Новости. Китай серьезно обеспокоен ситуацией вокруг Кашмира, заявил в пятницу глава МИД КНР Ван И во время встречи с пакистанским министром иностранных дел Шахом Мехмудом Куреши.
"Китай серьезно обеспокоен эскалацией трений в Кашмире", - сказал Ван И, слова которого приводятся в заявлении МИД КНР.
Он подчеркнул, что вопрос Кашмира - спор, который остался от колониального прошлого и должен решаться мирными средствами на основе устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности, а также двусторонних соглашений.
"Китай исходит из того, что односторонние действия лишь осложнят ситуацию и не должны предприниматься", - отметил китайский министр.
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Эксперт: Трамп сыграл свою роль в обострении индо-пакистанских противоречийПравительства Индии и Пакистана обменялись резкими обвинениями по поводу ситуации в Джамму и Кашмире. Эксперт Наталья Замараева в эфире радио Sputnikотметила, что обострение ситуации в регионе идет сразу по нескольким направлениям.
Он призвал обе стороны исходить из интересов национального развития и мира в Южной Азии, избегать односторонних действий и искать новые пути мирного сосуществования.
"Китай продолжил поддерживать Пакистан в защите его законных права и интересов, а также справедливого отношения для Пакистана на Международной арене", - добавил он.
В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр Исламской Республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. В среду Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
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КашмирМИД КНРПакистанИндияВ мире
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