В МИД Китая выразили обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Кашмира

ПЕКИН, 9 авг - РИА Новости. Китай серьезно обеспокоен ситуацией вокруг Кашмира, заявил в пятницу глава МИД КНР Ван И во время встречи с пакистанским министром иностранных дел Шахом Мехмудом Куреши.

"Китай серьезно обеспокоен эскалацией трений в Кашмире", - сказал Ван И, слова которого приводятся в заявлении МИД КНР.

Он подчеркнул, что вопрос Кашмира - спор, который остался от колониального прошлого и должен решаться мирными средствами на основе устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности, а также двусторонних соглашений.

"Китай исходит из того, что односторонние действия лишь осложнят ситуацию и не должны предприниматься", - отметил китайский министр.

Он призвал обе стороны исходить из интересов национального развития и мира в Южной Азии, избегать односторонних действий и искать новые пути мирного сосуществования.

"Китай продолжил поддерживать Пакистан в защите его законных права и интересов, а также справедливого отношения для Пакистана на Международной арене", - добавил он.

В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.