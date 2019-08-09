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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу защиты Вышинского

16:24, 9 августа 2019
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Стрингер
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Архивное фото
КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Киевский апелляционный суд рассмотрит во вторник жалобу защиты на решение о содержании под стражей руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Тринадцатого августа 2019 в 11.00 в Киевском апелляционном суде будет рассматриваться жалоба стороны защиты на решение Подольского райсуда Киева о продлении содержания под стражей", - написала Сарган в Twitter.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
19 июля, 17:42Арест Кирилла Вышинского
Эксперты прокомментировали решение о продлении ареста Вышинскому
Подольский районный суд Киева 19 июля продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября. Следующее заседание по делу Вышинского назначено на 16 сентября.
 Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
7 августа, 12:18Арест Кирилла Вышинского
Канадская журналистка прокомментировала дело Вышинского
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
19 июля, 19:21Арест Кирилла Вышинского
Как отреагировали на продление ареста Вышинскому в России и мире
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийУкраинаВ мире
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