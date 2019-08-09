Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу защиты Вышинского

КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Киевский апелляционный суд рассмотрит во вторник жалобу защиты на решение о содержании под стражей руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Тринадцатого августа 2019 в 11.00 в Киевском апелляционном суде будет рассматриваться жалоба стороны защиты на решение Подольского райсуда Киева о продлении содержания под стражей", - написала Сарган в Twitter

Подольский районный суд Киева 19 июля продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября. Следующее заседание по делу Вышинского назначено на 16 сентября.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.