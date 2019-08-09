Суд оставил под стражей экс-главу правительства Астраханской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский областной суд в пятницу оставил под стражей бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости представитель суда.

В конце июля СК РФ сообщил о задержании Султанова, а также и. о. зампреда правительства - министра финансов региона Виталия Шведова.

Уголовное дело было возбуждено по статье о злоупотреблении полномочиями, материалы переданы в следственное управление по ЮФО (Ростов-на-Дону). Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 27 июля избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу. В начале августа Ростовский областной суд подтвердил данное решение в отношении Шведова.

"Постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону об избрании в отношении Султанова меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения. Апелляционная жалоба защитника - без удовлетворения", - сказал он.