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РИА Новости

Суд оставил под стражей экс-главу правительства Астраханской области

16:18, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Антон Денисов
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский областной суд в пятницу оставил под стражей бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости представитель суда.
В конце июля СК РФ сообщил о задержании Султанова, а также и. о. зампреда правительства - министра финансов региона Виталия Шведова.
Уголовное дело было возбуждено по статье о злоупотреблении полномочиями, материалы переданы в следственное управление по ЮФО (Ростов-на-Дону). Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 27 июля избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу. В начале августа Ростовский областной суд подтвердил данное решение в отношении Шведова.
Взятка. Архивное фото.
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"Постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону об избрании в отношении Султанова меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения. Апелляционная жалоба защитника - без удовлетворения", - сказал он.
По версии следствия, на счетах областного бюджета были значительные остатки средств, но Султанов и Шведов все равно взяли кредит (по ставке от 7% до 8,5%) в одном из банков на шесть миллиардов рублей. СК полагает, что если бы деньги действительно были нужны казне, можно было взять бюджетный кредит по более низкой процентной ставке (0,1%). Таким образом, бюджету региона причинен ущерб в размере не менее 212 миллионов рублей, сообщало следствие.
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Следственный комитет РФРостовский областной судРоссияАстраханская областьПроисшествия
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