Альпиниста, получившего травму в горах КБР, эвакуировали на вертолете

НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Спасатели с помощью вертолета доставили в больницу альпиниста, получившего травму ноги в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУ МЧС.

"В пятницу поступила информация, что в Черекском районе, в ущелье Безенги на высоте 3500 метров 33-летний альпинист из Москвы получил травму ноги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место для эвакуации пострадавшего выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"По состоянию на 15.35 мск пятницы поисково-спасательные работы полностью завершены, пострадавшего спортсмена на частном вертолете доставили в Нальчик и передали медикам", - уточняет ведомство.